Conoce la historia detrás de Pori, el bulldog viral que inspiró un libro

Manu Navarro escribió una obra donde resalta los valores de la amistad y la unidad, inspirado en su mascota

Belén Eligio / El Sol de México

El escritor Manu Navarro publicó “Las aventuras de Pori”, una historia infantil basada en su mascota, luego de que su popularidad en las redes sociales lo llevó a comunicarse con sus seguidores en otro formato.

Para el lanzamiento del libro, ell autor invitó a la cuentacuentos Emma Reyes, y la comunicadora “Cositas”, quien se mostró feliz de encontrarse con los adultos que crecieron viéndola en la televisión y con las nuevas generaciones.

Además de su propio libro, “Pori” tiene una versión en títere, que la cuentacuentos manipuló para relatar las aventuras de este singular perrito.

¿Cómo llegó “Pori” a manos de su dueño?

Corría el año 2020 cuando el creador de contenido deseaba incursionar en Tik Tok, pero no sabía con qué clase de videos comenzar.

Su compañero de cuatro patas, un bulldog llamado “Pori”, le brindó la inspiración para grabar clips divertidos, que conectaron con el público infantil que se convirtió en una comunidad de 53 mil seguidores en la plataforma.

“Volteé a ver a ‘Pori’, y con todas las travesuras que hacía, daba material para subirlo a las redes y aquí estamos”, contó en entrevista con El Sol de México.

El perrito le pertenecía a su pareja, y cuando se conocieron pasó a ser parte de su familia. La llegada a su hogar se dio de manera agridulce, ya que fue adoptado luego de que sus primeros dueños lo abandonaron.

“Hubo una oportunidad porque una persona ya no quería tenerlo, porque se mudó de la ciudad, y mi pareja pudo adoptarlo”, detalló. “Actualmente tiene ocho años, y fue adoptado desde los dos meses”.

El libro presenta a “Pori” en caricatura, viviendo aventuras donde se resaltan los valores de la amistad, y al mismo tiempo se sensibiliza sobre el tema del bullying y cómo lidiar con él.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importan te

Manu narró que desde los 15 años le surgió la inquietud por escribir, cuando veía telenovelas con su abuelo. Desde esa edad comenzó a incursionar con textos cortos que plasmaba en cuadernillos que guardaba en su cuarto. Con el paso de los años tomó una serie de talleres para perfeccionar su técnica.