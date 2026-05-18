Corona Capital 2026: cartel completo, horarios, fechas y lo que tienes que saber

Gossiplunes, 18 de mayo de 2026Corona Capital 2026: cartel completo, horarios, fechas y lo que tienes que saberGorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots son los headliners de la edición 2026 del festival que ofrecerá tres días de música en el Autódromo Hermanos RodríguezFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Luis Valdovinos / El Sol de México¿Cuál es el lineup del Corona Capital 2026?Gorillaz y The Strokes encabezan el festival de música. - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de MéxicoEl festival Corona Capital reveló su cartel oficial para su edición 2026 con un show de drones realizado en la rueda de la fortuna del Parque Aztlán. - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de MéxicoEl festival Corona Capital reveló su cartel oficial para su edición 2026 con un show de drones realizado en la rueda de la fortuna del Parque Aztlán. - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de MéxicoEl festival Corona Capital reveló su cartel oficial para su edición 2026 con un show de drones realizado en la rueda de la fortuna del Parque Aztlán. - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de MéxicoEl festival Corona Capital reveló su cartel oficial para su edición 2026 con un show de drones realizado en la rueda de la fortuna del Parque Aztlán. - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de MéxicoLuis ValdovinosÚltimas notas:Corona Capital 2026: cartel completo, horarios, fechas y lo que tienes que saberEl Haragán y Compañía celebran sus 36 años en el rock nacional con concierto en la Arena CDMXRosa María Noguerón respalda a creadores digitales en TVCorona CapitalFestivalAutodromo Hermanos RodríguezNOTAS RELACIONADASGOSSIPGloria Trevi, Zara Larsson y Santos Bravos pusieron la sazón a la noche del Tecate EmblemaGOSSIPJonas Brothers, Louis Tomlinson y Cazzu en cierre de primer día del Tecate Emblema 2026GOSSIPLarga vida al pop: el explosivo debut de Christian Chávez en el Emblema y su mensaje a la comunidad LGBTMás NoticiasGOSSIP“Fjord” de Cristian Mungiu despunta en Cannes con crítica social y ovación del públicoLa película se impone como la favorita de la competencia gracias a su fuerte crítica social sobre una familia mixta atrapada en un sistema legal opresivo en NoruegaGOSSIPSpider-Noir devuelve al trepamuros arácnido a la Nueva York de los años 30La primera adaptación televisiva en acción real de Spider-Man en el siglo XXI, que muestra a un héroe detective en un universo oscuro y lleno de discriminaciónGOSSIPBTS reclama a fans por baja energía en concierto de Stanford: pueden volverse más locasRM, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, señaló que las asistentes miraban mucho sus teléfonos en lugar de cantar y disfrutar el showGOSSIPEl Haragán y Compañía celebran sus 36 años en el rock nacional con concierto en la Arena CDMXLuis Álvarez y compañía festejaron 36 años de carrera con un concierto de más de dos horas, el cual contó con invitados como Rubén Albarrán y AmanditititaGOSSIPExplosivo cierre del Tecate Emblema con Kenia Os y Paris HiltonDe acuerdo con datos oficiales, este domingo se registró una afluencia de 46 mil personas; 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