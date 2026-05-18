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Gossiplunes, 18 de mayo de 2026

Corona Capital 2026: cartel completo, horarios, fechas y lo que tienes que saber

Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots son los headliners de la edición 2026 del festival que ofrecerá tres días de música en el Autódromo Hermanos Rodríguez

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Luis Valdovinos / El Sol de México

¿Cuál es el lineup del Corona Capital 2026?

Corona Capital 2026
Gorillaz y The Strokes encabezan el festival de música. - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Lineup Corona Capital 2026
El festival Corona Capital reveló su cartel oficial para su edición 2026 con un show de drones realizado en la rueda de la fortuna del Parque Aztlán. - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Lineup Corona Capital 2026
El festival Corona Capital reveló su cartel oficial para su edición 2026 con un show de drones realizado en la rueda de la fortuna del Parque Aztlán. - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Lineup Corona Capital 2026
El festival Corona Capital reveló su cartel oficial para su edición 2026 con un show de drones realizado en la rueda de la fortuna del Parque Aztlán. - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Lineup Corona Capital 2026
El festival Corona Capital reveló su cartel oficial para su edición 2026 con un show de drones realizado en la rueda de la fortuna del Parque Aztlán. - Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México
Luis Valdovinos
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