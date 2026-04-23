Corona Capital 2026: fechas, lugar y todo lo que tienes que saber del festival

Sin cartel ni artistas confirmados el Corona Capital espera robar reflectores a casi medio año de realizar su edición 2026

Wendy Vega / El Sol de México

¿Cuándo es el Corona Capital 2026?

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, este año el Corona Capital se realizará el fin de semana 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los organizadores de la dinámica escogerán las mejores fotos que formaran parte de la experiencia del festival este 2026.