Gossipmartes, 11 de agosto de 2026
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: a 10 años de su relación aparecen casados
La ceremonia se dio en Portugal, justamente un año después de que anunciaran su compromiso tras 10 años de relación como novios
Jorge Morales
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