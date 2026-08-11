elsoldemexico
Gossipmartes, 11 de agosto de 2026

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: a 10 años de su relación aparecen casados

La ceremonia se dio en Portugal, justamente un año después de que anunciaran su compromiso tras 10 años de relación como novios

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Jorge Morales

Jorge Morales - YESICA CADENA
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