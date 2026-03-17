Cualquiera que haya visto el sufrimiento en Cuba está feliz de un cambio: Rubén Blades

El salsero, abogado y activista, calificó de "compleja" la situación en la isla y comparó la situación de Cuba con Venezuela, con respecto a la intervención de Estados Unidos

EFE

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde inicios de año por el bloqueo petrolero de EU, que ha acusado un parón casi total de la economía.

La leyenda de la salsa, cuya madre fue la actriz y también música cubana Anoland Díaz, comparó la situación de Cuba con Venezuela, con respecto a la intervención de Estados Unidos.

Recuerda himno antiimperialista con Willie Colón

El cantante recordó a su vez la memoria de Colón, quien murió el pasado 21 de febrero y que formó junto a Blades un legendario dúo en la historia de la salsa.

"El está descansando, que es lo principal (...) entró de una fase a otra, pero el trabajo de él es inmortal. No siento que se ha muerto, sino que ha pasado a otro plano. Ahora posiblemente es cuando empieza a vivir de verdad", dijo.