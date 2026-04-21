El estado será el epicentro de una ambiciosa apuesta fílmica que traerá historias de amor, terror y salud mental con rostros tan icónicos como Angelique Boyer, Jaime Camil y Sebastián Rulli

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“La meta son cuatro cintas al año, pero es muy difícil y lo más difícil no es la producción sino la elección y la escritura de los guiones, de tan poco que hay”, afirmó Rovzar en entrevista exclusiva con El Sol de México.

La primera cinta que estará lista es “Papá en la luna”, la cual lleva ya un 70 por ciento de avance, con las actuaciones de Claudia Álvarez y Jaime Camil, bajo la dirección de Fernando Lebrija.

“Es una película que trata temas de trastornos mentales y cómo se lidia con eso, temáticamente te puedo decir que es una historia para entender que pedir ayuda no te hace débil”.

Otra propuesta es una comedia romántica titulada “No eres yo, soy tu” con Angelique Boyer y Sebastian Rulli. Mientras que la tercera oferta es “Matadero”, con Roberto Duarte, la cual es una cinta de terror.

En cuanto a las locaciones se ubicarán en lugares como Guadalajara y Puerto Vallarta, con intenciones de expandirse a Tapalpa, Careyes, Mazamitla, y Chapala, entre otros puntos de Jalisco.

“Gracias por creer en Jalisco y nuestra chamba va a seguir siendo apoyar a la industria fílmica”, expresó Lemus.

Por otro lado, en cuanto a nuevos proyectos, Billy Rovzar alista una nueva serie para Netflix titulada “El círculo”, que es un thriller político basado en la novela de Jorge Cepeda Patterson ‘Los corruptores’, que estrenará próximamente.