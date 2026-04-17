Cumbia, futbol y récords: Los Ángeles Azules y Belinda lanzan el himno del Mundial en México

La agrupación presenta el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Belinda; también actuarán en el Zócalo con expectativa de récord de asistencia, junto a Andrea Bocelli

Belén Eligio / El Sol de México

Además del entretenimiento que brinda a los aficionados, el músico considera que el deporte tiene el poder para unir a las personas, y esta visión se complementa con las tradiciones actuales, donde ver partidos se convierte en una experiencia compartida.

Un himno alegre

Cumbia y música sinfónica en el Zócalo

La expectativa es alta para este concierto en la plaza, donde la mezcla de géneros musicales promete una experiencia única.

“Queremos que todos vayan preparados a bailar, pienso que no va a caber la gente”, comentó, y manifestó su deseo de romper el récord de asistencia que actualmente pertenece a Shakira (400 mil personas).

El público mulitudinario no les es ajeno, Los Ángeles Azules se presentaron en la Noche de Año Nuevo para recibir el 2023 en el Ángel de la Independencia ante 100 mil espectadores.