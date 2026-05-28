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Gossipjueves, 28 de mayo de 2026

Cynthia Erivo responde las críticas por su actitud con Ariana Grande: se burlaban de mi físico

La actriz de “Wicked” aseguró que por la adaptación musical “estábamos pendiendo de un hilo” por lo que intentaban cuidarse “las unas a las otras”

Cynthia Erivo
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Alma Hidalgo / El Sol de México

PAOLA SUAREZ Y KARINA TORRES-1
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¿Habrá una tercera película de “Wicked”?

Alma Rosa Hidalgo
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