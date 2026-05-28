Cynthia Erivo responde las críticas por su actitud con Ariana Grande: se burlaban de mi físico

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La actriz de “Wicked” aseguró que por la adaptación musical “estábamos pendiendo de un hilo” por lo que intentaban cuidarse “las unas a las otras”
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