Cynthia Klitbo revela que se rapó en El privilegio de Amar tras terminar su relación con Francisco Gattorno
La actriz intentó terminar con su “dolor” sin saber que convertiría el momento en una de las escenas más recordadas de su carrera como actriz, pero también de las telenovelas mexicanas
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