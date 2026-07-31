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Gossipviernes, 31 de julio de 2026

Cynthia Klitbo revela que se rapó en El privilegio de Amar tras terminar su relación con Francisco Gattorno

La actriz intentó terminar con su “dolor” sin saber que convertiría el momento en una de las escenas más recordadas de su carrera como actriz, pero también de las telenovelas mexicanas

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Cómo fue la relación de Cintya Klitbo y Francisco Gattorno?

klitbo y alberto estrella
Ali Rodriguez Rios
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