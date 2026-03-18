La película animada narra la historia bíiblica de “David y Goliat”, presentada como un musical

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“Lo que queríamos era presentar la historia de un niño de fe que crece para convertirse en un hombre con una fe mucho más fuerte y así inspirar a una nueva generación de niños a crecer con una fe como la de ‘David’”, agregó.

La cinta narra la historia de “David”, un pastor israelí que se enfrenta al gigante “Goliat”, quien acompañado de su fe logra vencer su miedo y salvar a su pueblo. La principal dificultad fue sintetizar la historia, reconoció el director.

“Reconocía sus errores y seguía on su fe por delante. Y creo que eso es lo que lo distingue. Para mí es alentador saber que pudo cometer todos esos errores y aun así estar bien con Dios; entonces yo también puedo estarlo”, mencionó Dawes.

“Ahora más que nunca el mundo necesita una historia como esta porque el mundo está lleno de gigantes, de problemas enormes. Si miras con estos ojos, puedes sentirte intimidado, desanimado y pensar que no hay esperanza.