David Rogel Figueroa convierte lo íntimo en su apuesta dentro del regional mexicano

Con “Para mi madre”, el artista mexiquense explora la narrativa personal como eje creativo mientras construye su proyecto en plataformas digitales

Staff El Sol de México / Branded

En un entorno donde el regional mexicano vive una transformación marcada por lo digital, el cantante y compositor David Rogel Figueroa apuesta por una ruta distinta: llevar las historias personales al centro de su propuesta musical.

La propuesta de David Rogel Figueroa se inserta justamente en ese terreno: un proyecto que busca diferenciarse no solo por su sonido, sino por la manera en que convierte lo personal en un punto de encuentro con su audiencia.