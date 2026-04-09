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Gossipjueves, 9 de abril de 2026

De Alfredo Adame a Niurka Marcos: los integrantes de “La mansión VIP” y todo lo que debes saber del reality

El reality iniciará el 12 de abril; participarán 16 influencers, en un formato similar a “La casa de los famosos”, por un premio de dos millones de pesos

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quiénes participan en “La mansión VIP”?

Los influencers que formarán parte de “La mansión VIP” son:

¿De qué trata “La mansión VIP”?

El reality “La mansión VIP” seguirá la dinámica de otros formatos similares como “La casa de los famosos” y “La granja”, donde los participantes son transmitidos 24/7.

Sol León, una de las influencers confirmadas, indicó que los participantes “pelioneros” tendrán como castigo lavar los baños del lugar donde se realizará el reality.

El creador de contenido también indicó que el público será quien decida lo que pasa dentro de la casa.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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