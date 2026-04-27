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Gossiplunes, 27 de abril de 2026

De Anne Hathaway a Zendaya: ellas son las elegidas por Nolan para su película La Odisea

Nolan se caracteriza por dirigir y juntar a las más grandes estrellas de Hollywood en sus películas; el 17 de julio debutarán cinco actrices en un proyecto suyo

Jorge Morales

¿Qué actrices de Hollywood participarán en La Odisea de Cristopher Nolan?

Actrices que aparecen por primera vez en una película de Cristopher Nolan:

¿Quién es Samantha Morton, actriz que apareció en The Walking Dead y estará en La Odisea?

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
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