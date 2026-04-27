De Anne Hathaway a Zendaya: ellas son las elegidas por Nolan para su película La Odisea

Este filme es uno de los más esperados de 2026, solo por detrás de Avengers: Doomsday y Dune: Mesías / Fotos: AFP y Reuters

La cinta de “La Odisea”, dirigida por Cristopher Nolan, uno de los directores más codiciados de Hollywood, está por estrenarse en cines del mundo el viernes 17 de julio, poniendo la vara alta como una de las películas más esperadas del año junto a “Avengers: Doomsday” y “Dune: Mesías”.

Entre los factores por los que la crítica y las audiencias esperan este filme es por la certeza que les da el hecho de que Nolan esté al frente del proyecto por sus consistentes entregas, destacando adaptaciones de la literatura como “Oppenheimer”, la trilogía de “Batman: El Caballero de la Noche” o títulos más complejos en concepto como “Tenet”, “Memento” y “El Origen”.

Otro de los determinantes para no perder de vista a La Odisea es el elenco, que veremos derrochar talento en pantalla, pasando por Matt Damon, Elliot Page o Tom Holland hasta Anne Hathaway. De esta manera, el director británico se ha acostumbrado a llenar sus sets de las estrellas más reconocidas del medio, puesto que ya ha trabajado con Jessica Chastain, Cillian Murphy, Emily Blunt, Christian Bale, Robert Pattinson, Marion Cotillard, entre otras.

Realmente, para este proyecto estamos ante uno de los elencos de mujeres más reconocibles de la industria, sobre todo porque casi todas las actrices que veremos también debutan en un proyecto de Nola, salvo Anne Hathaway, quien representará a Penélope

Zendaya como Atenea

Charlize Theron interpretando a la ninfa Calipso

Mia Goth como Melanto

Lupita Nyong’o; aún no se conoce qué papel tiene , pero existen versiones que afirman que será Helena de Troya

Samantha Morton: tampoco se conoce qué personaje será, pero se contempla que interprete a Anticlea (la madre de Odiseo) o a la leal nodriza Euriclea

Samantha Morton ha sido vista recientemente en series de televisión como “The Walking Dead”, interpretando a la villana Alfa en las temporadas nueve, diez y once. También apareció en el drama de “La reina serpiente” tomando el papel de Catherine De Medici.