Tras la baja de la streamer Ari Geli por complicaciones de salud, la creadora de contenido Milica se enfrentará a una rival sorpresa

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué creadoras de contenido cancelaron su participación en Supernova 2026?

Además de Ari Geli, la actriz Samadhi Zendejas y la creadora de contenido Lupita Villalobos tampoco subirán al ring de Supernova 2026.

Samadhi Zendejas

Lupita Villalobos

Este domingo, Lupita Villalobos indicó que continúa con dolor, el cual incluso le impide acudir al evento.

Lupita Villalobos pelearía con la también creadora de contenido Kim Shantal, quien ahora se enfrentará con la modelo Karely Ruiz.