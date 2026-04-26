De Ari Geli a Lupita Villalobos: quiénes son las creadoras de contenido que se bajaron del ring de Supernova 2026
Tras la baja de la streamer Ari Geli por complicaciones de salud, la creadora de contenido Milica se enfrentará a una rival sorpresa
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué creadoras de contenido cancelaron su participación en Supernova 2026?
Además de Ari Geli, la actriz Samadhi Zendejas y la creadora de contenido Lupita Villalobos tampoco subirán al ring de Supernova 2026.
Samadhi Zendejas
Lupita Villalobos
Este domingo, Lupita Villalobos indicó que continúa con dolor, el cual incluso le impide acudir al evento.
Lupita Villalobos pelearía con la también creadora de contenido Kim Shantal, quien ahora se enfrentará con la modelo Karely Ruiz.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.