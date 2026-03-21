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Gossipsábado, 21 de marzo de 2026

De Becky G a la directora de “Las guerreras K-pop”: los famosos que asistieron al regreso de BTS a la música

BTS congregó a 22 mil personas en la plaza Gwanghwamun, donde presentó su nuevo álbum “Arirang”, que salió a la luz después de tres años alejados de los escenarios por su servicio militar

Alma Hidalgo / El Sol de México

Los famosos que asistieron al regreso de BTS en Corea

Otra de las asistentes al concierto fue la cantante y compositora estadounidense Becky G, quien, al igual que cientos de fans, estuvo con su lightstick disfrutando del concierto.

El influencer y conductor mexicano Antonio Betancourt compartió en su cuenta de TikTok que viajó a Corea únicamente a presenciar el regreso de BTS.

El cantante y compositor brasileño MC Binn también se sumó a la lista de famosos que asistió al regreso de BTS a los escenarios.

Con información de EFE.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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