De Becky G a la directora de “Las guerreras K-pop”: los famosos que asistieron al regreso de BTS a la música
BTS congregó a 22 mil personas en la plaza Gwanghwamun, donde presentó su nuevo álbum “Arirang”, que salió a la luz después de tres años alejados de los escenarios por su servicio militar
Alma Hidalgo / El Sol de México
Los famosos que asistieron al regreso de BTS en Corea
Otra de las asistentes al concierto fue la cantante y compositora estadounidense Becky G, quien, al igual que cientos de fans, estuvo con su lightstick disfrutando del concierto.
El influencer y conductor mexicano Antonio Betancourt compartió en su cuenta de TikTok que viajó a Corea únicamente a presenciar el regreso de BTS.
El cantante y compositor brasileño MC Binn también se sumó a la lista de famosos que asistió al regreso de BTS a los escenarios.
Con información de EFE.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.