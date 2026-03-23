De Cachirula y Loojan a Sayuri y Sopholov: los conciertos gratis para celebrar la primavera en CDMX
Los conciertos gratis se realizarán en el Foro Cultural “El Águila” de la alcaldía Magdalena Contreras el 28 y 29 de marzo
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Quiénes se presentarán en “Primañera” de la alcaldía Magdalena Contreras?
El sábado 28 de marzo, en “Primañera” se presentarán los siguientes artistas:
El 29 de marzo, en el evento realizado en el Foro Cultural “El Águila” se presentarán:
Programación de “Primañera”
Además de las presentaciones musicales, la “Primañera” contará con los siguientes
26 de marzo:
28 de marzo:
28 y 29 de marzo:
Para participar por un pase VIP debes de cumplir con los requisitos que compartieron en su cuenta de Instagram. El concurso se cierra esta 23 de marzo.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
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