elsoldemexico
Gossiplunes, 23 de marzo de 2026

De Cachirula y Loojan a Sayuri y Sopholov: los conciertos gratis para celebrar la primavera en CDMX

Los conciertos gratis se realizarán en el Foro Cultural “El Águila” de la alcaldía Magdalena Contreras el 28 y 29 de marzo

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quiénes se presentarán en “Primañera” de la alcaldía Magdalena Contreras?

El sábado 28 de marzo, en “Primañera” se presentarán los siguientes artistas:

El 29 de marzo, en el evento realizado en el Foro Cultural “El Águila” se presentarán:

Programación de “Primañera”

Además de las presentaciones musicales, la “Primañera” contará con los siguientes eventos:

26 de marzo:

28 de marzo:

28 y 29 de marzo:

Para participar por un pase VIP debes de cumplir con los requisitos que compartieron en su cuenta de Instagram. El concurso se cierra esta 23 de marzo.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / La decisión de Claudia

image
Angélica de la Peña

Lo que debería hacer la Presidenta

Geovanna Bañuelos - ROSAURA ERNESTINA RINCÓN DELGADO
Geovanna Bañuelos

¡No al coyotaje agrícola!

image
Gabriela Salido

La trampa de lo inmediato

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES