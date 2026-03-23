De Cachirula y Loojan a Sayuri y Sopholov: los conciertos gratis para celebrar la primavera en CDMX

Los conciertos gratis se realizarán en el Foro Cultural “El Águila” de la alcaldía Magdalena Contreras el 28 y 29 de marzo

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quiénes se presentarán en “Primañera” de la alcaldía Magdalena Contreras?

El sábado 28 de marzo, en “Primañera” se presentarán los siguientes artistas:

El 29 de marzo, en el evento realizado en el Foro Cultural “El Águila” se presentarán:

Programación de “Primañera”

Además de las presentaciones musicales, la “Primañera” contará con los siguientes eventos :

26 de marzo:

28 de marzo:

28 y 29 de marzo:

Para participar por un pase VIP debes de cumplir con los requisitos que compartieron en su cuenta de Instagram. El concurso se cierra esta 23 de marzo.