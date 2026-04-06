La convención de cultura pop reunirá a figuras del cine, la televisión, la música y el cómic, con más invitados por anunciar rumbo a su tercera edición

Luis Valdovinos / El Sol de México

Del 24 al 26 de abril de 2026, el encuentro celebrará su tercera edición en el Centro Citibanamex y ya comenzaron a revelarse los primeros nombres que formarán parte del evento.

¿Quiénes son los invitados de la CCXP?

También del universo de “Juego de tronos”, otro de los invitados confirmados es el actor Tom Wlaschiha, quien interpretó a “Jaqen H'ghar”; además, formó parte de “Stranger Things” como “Dmitri Antonov”.

Bruce Dickinson

La presencia de Bruce Dickinson en la convención generó sorpresa, al tratarse de una figura ampliamente reconocida en el mundo de la música, sin embargo, su participación estará enfocada en una de sus facetas ligadas al noveno arte.

Con “The Mandrake Project”, una propuesta que fusiona narrativa gráfica con música, el también líder de Iron Maiden se presentará el 24 de abril para convivir con el público mexicano.