De espectador a invitado: El reto inmersivo de Bárbara Colio en una casa de la Condesa

Kevin Aragón

“Creo que la creación tiene que ser libre, pero sobre todo comprometida con el arte teatral, y no me parece nada más pertinente que indagar sobre las grietas humanas, sobre lo que somos”, agregó.

“La fiesta” se presentará hasta el 26 de abril, viernes las 20:30, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas. El foro cultural Un Teatro se encuentra en avenida Nuevo León 46, en la Colonia Condesa.