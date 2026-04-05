De espectador a invitado: El reto inmersivo de Bárbara Colio en una casa de la Condesa
La obra toma por asalto toda una casa antigua en la colonia Condesa
Kevin Aragón
“Creo que la creación tiene que ser libre, pero sobre todo comprometida con el arte teatral, y no me parece nada más pertinente que indagar sobre las grietas humanas, sobre lo que somos”, agregó.
“La fiesta” se presentará hasta el 26 de abril, viernes las 20:30, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas. El foro cultural Un Teatro se encuentra en avenida Nuevo León 46, en la Colonia Condesa.
Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.