Gossiplunes, 6 de julio de 2026

De la ganadora del ramo a rifa de un auto: los detalles que se han filtrado de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Asistentes a la boda, realizada en el Madison Square Garden, han comenzado a revelar algunos detalles pese al supuesto “acuerdo de confidencialidad” que realizó Taylor Swift

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué se sabe de la boda de Taylor?

Selena Gomez
Alma Rosa Hidalgo
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