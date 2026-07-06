De la ganadora del ramo a rifa de un auto: los detalles que se han filtrado de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Asistentes a la boda, realizada en el Madison Square Garden, han comenzado a revelar algunos detalles pese al supuesto “acuerdo de confidencialidad” que realizó Taylor Swift
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