









Ciudad de Mexico , 9 de abril de 2026 Ver más periódicos

Omar Fierro ha mantenido una carrera vigente en telenovelas, conducción y actuación teatral. / Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com

En un acto en el teatro Jorge Negrete, el actor y conductor Omar Fierro tomará protesta como el vigésimo secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Lleva cotizando en la organización sindical desde hace cuatro décadas y ahora la liderará durante un cuatrienio, velando por los contratos colectivos de sus compañeros del entretenimiento y buscando mejorar las remuneraciones económicas.

La ANDA es el sindicato que agremia a actores, conductores, cantantes y artistas que trabajan en grandes consorcios de televisión como TelevisaUnivision y TV Azteca, así como en películas nacionales y extranjeras filmadas en México. Es un pilar en la rama del doblaje, donde el talento mexicano destaca en toda Latinoamérica.

Omar Fierro ha mantenido una carrera vigente en telenovelas, conducción y actuación teatral. En televisión, conduce actualmente el programa “¡Qué buena hora!” en Unicable, y fue anunciado para participar en la segunda temporada de “Hoy soy el Chef”, junto a Nicola Porcella. Ambos enfrentarán a otras parejas en la competencia gastronómica dentro del programa “Hoy”.

Fierro será protagonista, junto a Mark Tacher como villano, en la próxima telenovela de Rosy Ocampo, basada en un libreto turco. Además, tendrá una actuación especial en la novela de Roy Rojas, “El renacer de Luna”, que ya lleva siete semanas de grabaciones.

El lunes 13, el dirigente saliente Marco Treviño, le entregará la Secretaría General en la sede de la ANDA, en la colonia San Rafael. Entre sus predecesores destacan figuras como Jesús Ochoa, Abel Casillas, Silvia Pinal y Lilia Aragón.