De la pantalla al sindicato: Omar Fierro tomará protesta como nuevo líder de la ANDA
A partir del sábado 11 de abril, entra en funciones al frente de la asociación que representa al gremio artístico en México
Alma Rosa Camacho / El Sol de México
Omar Fierro ha mantenido una carrera versátil y constante
El relevo sindical
Con 62 años, Omar Fierro —padre de Omar Jr., Érick, Nicolás y Alan Fierro— fue elegido en una votación digital, sobre su contrincante, la actriz Aleyda Gallardo.
Licenciada en Periodismo. En los últimos 17 años estoy en la Sección de Espectáculos en la Fuente de Televisión Abierta.