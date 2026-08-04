De la pantalla chica a millonaria: la estrategia con la que Yanet García construyó su fortuna
La “Chica del clima” confesó que salió de un pequeño pueblo en Nuevo León para vivir en un penthouse de Manhattan luego de abrir su OnlyFans
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