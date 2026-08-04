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Gossipmartes, 4 de agosto de 2026

De la pantalla chica a millonaria: la estrategia con la que Yanet García construyó su fortuna

La “Chica del clima” confesó que salió de un pequeño pueblo en Nuevo León para vivir en un penthouse de Manhattan luego de abrir su OnlyFans

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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¿Cómo se hizo famosa Yanet García?

Arantza la casa de los famosos
Alma Rosa Hidalgo
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