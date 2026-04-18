En una noche llena de emociones, anunció la ampliación de la temporada y recibió la “patadita de la buena suerte” por parte de tres figuras destacadas de la escena

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

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En su paso por la alfombra roja, Lola Cortés, cercana amiga de Torres, confesó: “Hemos hecho una gran familia en el escenario como fuera de éste. Aquí estoy para darle la patadita de la buena suerte en la actuación a mi amigo Juan”.

También Rogelio Suárez agradeció a Torres su incansable labor: “Tú nos das mucho trabajo a muchas familias y aquí estamos aplaudiéndote, aplaudiéndonos... gracias a ti”.

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Al presentar a Rosario Murrieta, Torres expresó: “Ella es una persona a la que quiero y respeto muchísimo, porque apoya a todos los teatros del país”.