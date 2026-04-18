elsoldemexico
Gossipsábado, 18 de abril de 2026

De productor a actor: Juan Torres sube al escenario de “¡Sorpresas! A-mén”

En una noche llena de emociones, anunció la ampliación de la temporada y recibió la “patadita de la buena suerte” por parte de tres figuras destacadas de la escena

Síguenos en:whatsappgoogle

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

Te puede interesar: Luis de Tavira encabeza una adaptación de “El rey Lear” de Shakespeare

En su paso por la alfombra roja, Lola Cortés, cercana amiga de Torres, confesó: “Hemos hecho una gran familia en el escenario como fuera de éste. Aquí estoy para darle la patadita de la buena suerte en la actuación a mi amigo Juan”.

También Rogelio Suárez agradeció a Torres su incansable labor: “Tú nos das mucho trabajo a muchas familias y aquí estamos aplaudiéndote, aplaudiéndonos... gracias a ti”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Al presentar a Rosario Murrieta, Torres expresó: “Ella es una persona a la que quiero y respeto muchísimo, porque apoya a todos los teatros del país”.

Licenciada en Periodismo. En los últimos 17 años estoy en la Sección de Espectáculos en la Fuente de Televisión Abierta.

Alma Rosa Camacho
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco Duro / Seguridad: entre el dato y la narrativa

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / “Paquico” y el ascenso de Samuel Ocaña

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / Abstinencia eyaculatoria: ¿qué es?

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / ‘¿Qué hemos hecho de este alto valle metafísico?’

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES