¿De qué trata “The Drama”? Padre de víctima de Columbine critica la película de Zendaya y Robert Pattinson

Tom Mauser, padre de un joven asesinado en tragedia de Columbine, dijo que no está de acuerdo con la trama de “The Drama”

Ali Rodríguez / El Sol de México

¿De qué trata la película “The drama”?

Sin revelar más detalles, el tráiler muestra que es el personaje de Emma quien tras contar su secreto es mal vista incluso por su círculo de amigos.

Al respecto, el medio TMZ informó que la revelación del personaje es que planeó un tiroteo en su antigua escuela, aunque se arrepintió al último momento.

Padre de víctima de Columbine considera que “The Drama” podría humanizar a los tiradores

Tras darse a conocer el giro argumental, Tom Mauser, cuyo fue asesinado en la masacre del instituto Columbine en 1999, dijo a TMZ que le causó molesta que el giro de la película sea un tiroteo.

Mauser, quien también es un activista a favor de la reforma a las armas, señaló que no entiende cómo alguien pensó que un tiroteo escolar encajaría bien con la trama de una comedia romántica.

El activista también dijo que, el usar a una actriz tan querida como Zendaya para aborda el tema podría llegar a “humanizar” a los tiradores y “normalizar” los tiroteos.