Se reúnen en escena Cecilia Toussaint, Verónica Langer y Laura de Ita dirigidas por Mariana Gajá, en un espectáculo que rompe mitos sobre las mujeres

Belén Eligio / El Sol de México

“Este acto de despecho es un acto de libertad también. Es como quitar estos sellos que nos han impuesto, este género del cabaret es un lugar precioso para dejarlo salir, y para mostrarlo al desnudo”, señaló la directora en entrevista.

Este texto, adaptado por Ariesna González, presenta a cuatro mujeres que cuentan y cantan historias y poemas sobre el amor, el desamor y la herida abierta, incluyendo al público dentro de este diálogo.

La directora resaltó que también se busca “reivindicar el despecho”, y Verónica Langer destacó que la manera en que la mayoría de las mujeres experimentan esa sensación, es en parte producto de lo que dicta la sociedad.

Derribando mitos

Dado que el elenco está conformado por actrices de distintas generaciones, ha sido un aprendizaje constante para todas conocer los puntos de vista de sus compañeras en torno a los temas que aborda la obra.

Esta buena convivencia entre ellas es clave para que se observe esa camaradería en el escenario, pues todas están convencidas de lo erróneo que es el hecho de que las mujeres no pueden trabajar juntas.

“Luego la vida te manda regalos, aunque he trabajado con músicas mujeres, trabajo más con varones. Que la vida me de un espacio para compartir con otras mujeres, es un regalo”, mencionó la intérprete de “Carretera”.

“Me da mucha alegría ahora asumir la tarea de llevar este barco a buen puerto, con un equipazo de casi puras mujeres”, comentó entre risas.

“Con el diablo en el cuerpo” se presenta acompañado de una banda sonora en vivo, a cargo de los músicos Dano Coutiño, Antonia Suillerot y Yonathan Salazar.

La temporada en el teatro bar El Vicio, tendrá funciones los jueves y viernes a las 21:30 horas, concluyendo en 5 de junio.