Recintos como el Pepsi Center y el Estadio GNP albergarán a artistas nacionales e internacionales, con conciertos que van del rock a la música electrónica

Belén Eligio / El Sol de México

The XX

AC / DC

Sara Landry

La dj y productora estadounidense trae dosis de música electrónica el 9 de abril, con un dj set en el Pepsi Center.

Soda Stereo

Kany García

The Flaming Lips

La agrupación ochentera se presentará en el Foro Velódromo el 18 de abril, en un show donde interpretan su disco “Yoshimi Battles The Pink Robots”, lanzado originalmente en 2022.

Siddhartha

Tras presentarse en grandes escenarios como el Estadio GNP y el Vive Latino, Siddhartha prepara un nuevo show en el Auditorio Nacional, que tendrá lugar el 17 de abril.

María Daniela y Su Sonido Lasser

El dueto de música electrónica mexicana regresa oficialmente a los escenarios, su parada en la Ciudad de México será en el Teatro Metropólitan, los días 18 y 19 de abril.

The Weeknd

FKA Twigs

La británica presenta su cuarta gira mundial, “Body High”, que se presentará en el Pepsi Center el 18 de abril.