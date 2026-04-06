De The Weeknd a AC / DC: los conciertos en CDMX que no debes perderte en abril
Recintos como el Pepsi Center y el Estadio GNP albergarán a artistas nacionales e internacionales, con conciertos que van del rock a la música electrónica
Belén Eligio / El Sol de México
The XX
AC / DC
Sara Landry
La dj y productora estadounidense trae dosis de
Soda Stereo
Kany García
The Flaming Lips
La agrupación ochentera se presentará en el Foro Velódromo el 18 de abril, en un show donde interpretan su disco “Yoshimi Battles The Pink Robots”, lanzado originalmente en 2022.
Siddhartha
Tras presentarse en grandes escenarios como el Estadio GNP y el Vive Latino, Siddhartha prepara un nuevo show en el Auditorio Nacional, que tendrá lugar el 17 de abril.
María Daniela y Su Sonido Lasser
El dueto de música electrónica mexicana regresa oficialmente a los escenarios, su parada en la Ciudad de México será en el Teatro Metropólitan, los días 18 y 19 de abril.
The Weeknd
FKA Twigs
La británica presenta su cuarta gira mundial, “Body High”, que se presentará en el Pepsi Center el 18 de abril.
Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.