De “Volver al futuro” a la lucha contra el Parkinson: la historia de Michael J. Fox

Tras hacer público su diagnóstico en 1998, el actor ha enfrentado el deterioro físico, mientras impulsa una de las principales iniciativas en la investigación sobre este padecimiento

Luis Valdovinos / El Sol de México

Luego de haber triunfado como protagonista de “Volver al futuro” en los 80, Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson, una enfermedad con la que ha convivido a lo largo de los años.

El actor de 64 años, hizo público su padecimiento en 1998. Se trata de un proceso que, ha reconocido, es difícil de sobrellevar, ya que actualmente no tiene cura.

El actor convirtió su experiencia en un punto de partida para impulsar la investigación y el financiamiento de proyectos médicos contra el Parkinson.

Ejemplo de ello es la creación en el año 2000 de The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, que a la fecha ha recaudado más de dos mil millones de dólares para investigación.

Además, ha impulsado proyectos como el estudio Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI), enfocado en detectar la enfermedad desde etapas tempranas.

Asimismo la plataforma Fox Trial Finder, que vincula a pacientes con ensayos clínicos para avanzar en tratamientos más efectivos.

Regresa a la actuación

Más allá del sufrimiento, el caso de Fox se ha definido por la resiliencia y la esperanza.

Esa participación significó su regreso a los sets de filmación por primera vez en seis años, luego de que el actor se retirara momentáneamente en 2020 debido a las complicaciones derivadas del Parkinson.

Sin embargo, también reconoce que la enfermedad, “te enseña aceptación, tolerancia, compasión, resiliencia y al final del día, dices ‘está bien, tomaré sus enseñanzas’”.

“No tenía idea de que el Parkinson me quitaría tanto como lo ha hecho. Pero absolutamente tenía idea de que me daría tanto. Las oportunidades están abiertas para mí, para comunicar que la experiencia humana no determina la historia de tu vida”, asegura.