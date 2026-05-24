De Wendy Guevara a Pedrito Sola: influencers regresan de emergencia por un incidente de avión en viaje a Seúl

GOSSIP

Fjord, de Cristian Mungiu, Palma de Oro del 79 Festival de Cannes

Es la segunda ocasión que el cineasta rumano recibe el máximo premio del certamen francés, que también lo ha reconocido en otras categorías; la epañola “La bola negra”, y la polaca “Fatherland”, ganaron ex aequo, el premio a la mejor Dirección