De Wendy Guevara a Pedrito Sola: influencers regresan de emergencia por un incidente de avión en viaje a Seúl
Los influencers tuvieron que regresar de emergencia al Aeropuerto de la Ciudad de México por su seguridad tras el incidente
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Por qué los influencers viajaban hacia Seúl en el avión que registró el incidente?
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