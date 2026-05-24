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Gossipdomingo, 24 de mayo de 2026

De Wendy Guevara a Pedrito Sola: influencers regresan de emergencia por un incidente de avión en viaje a Seúl

Los influencers tuvieron que regresar de emergencia al Aeropuerto de la Ciudad de México por su seguridad tras el incidente

influencers narran incidente de avión
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Alma Hidalgo / El Sol de México

Diseño sin título (17)

¿Por qué los influencers viajaban hacia Seúl en el avión que registró el incidente?

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Alma Rosa Hidalgo
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