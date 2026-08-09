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Gossipdomingo, 9 de agosto de 2026

De Zoë Kravitz a Des Styles: los famosos que han asistido a los conciertos de Harry Styles en CDMX

Además de su papá y la pareja del cantante británico, influencers como Aarón Mercury y Andrea de Nigris han asistido a los conciertos en el Estadio GNP

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué famosos fueron a los conciertos de Harry Styles?

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Alma Rosa Hidalgo
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