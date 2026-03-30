Deftones cierra en el Palacio de los Deportes su gira por Sudamérica y México

Con lleno en el recinto capitalino, la banda liderada por Chino Moreno ofreció un repaso por sus temas más representativos en el cierre de su tour

Luis Valdovinos / El Sol de México

La cantante Jehnny Beth abrió el concierto con un set bien recibido, aunque la reacción más intensa llegó con la salida de Deftones.

“¡Mexico City!”, exclamó Moreno en los primeros temas, lo que provocó la respuesta inmediata de los asistentes.

El setlist no presentó cambios relevantes respecto al que la banda interpretó dos noches antes en Monterrey, durante el Tecate Pal Norte.

Ya en el desarrollo del concierto, también formaron parte del repertorio de la noche temas como “Rocket Skates”, “Sextape” y “Hole in the Earth”.

Un espectáculo visual acompañó el concierto, con una pantalla horizontal al fondo del escenario y un sistema de luces en la parte superior, algunas móviles.

Al centro, una escalinata fue utilizada por el vocalista para desplazarse durante la presentación, colocándose en distintos puntos del escenario y por momentos quedando en el punto más alto de ésta.

En otro bloque del show, la banda interpretó “Rosemary”, “Infinite Source” y “Souvenir”, manteniendo la respuesta constante del público.

En los silencios entre canciones, el público coreó “Chino, Chino, Chino”, en espera de su intervención.

También se sumaron al setlist canciones como “Around the Fur”, “Genesis” y “Change (In the House of Flies)”, una de las más coreadas de la noche.

Durante algunos temas, Moreno tomó la guitarra para acompañar a la banda.Tras ese momento, el cantante agradeció la respuesta del público.

Para el cierre, y tras el encore, el grupo regresó al escenario con “Cherry Waves”, “My Own Summer (Shove It)” y “7 Words”, con las que concluyó la presentación.