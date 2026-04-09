Del abismo a las palabras: Ricardo O’Farril habla de adicciones, redención y su primer libro

El standupero reflexiona sobre la vida y la importancia de enmendar los errores; espera vender la publicación en su próximo show del Auditorio Nacional

Belén Eligio / El Sol de México

“Compila momentos de la historia humana, de celebridades que admiro, de momentos deportivos, comportamientos animales, una investigación real y a través de eso tomar una lección”, explicó a El Sol de México en conferencia de prensa.

El texto ya se encuentra en sus últimas etapas, y espera que esté listo para venderse al público en formato físico durante su presentación en el Auditorio Nacional, que tendrá lugar el 16 de abril.

Recordando sin tapujos sus problemas con las adicciones, compartió que en esa etapa de su vida pasaba gran parte del tiempo ingiriendo sustancias, y no disfrutaba los momentos entre presentaciones.

A varios meses de haber concluido su proceso de rehabilitación, hoy en día termina, baja del escenario y se toma el tiempo de gozar el presentw. Asegura que su parte preferida es ir a su habitación de hotel y sentir el aire acondicionado en sus pies.