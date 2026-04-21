La actriz hace un llamado ante el desamparo de los actores en México; su compañero del filme “No nos moverán” efrenta una crisis financiera y de salud

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Luisa Huertas reconoce que la vida de un actor es compleja: en ocasiones se tiene para subsistir, pero en otras no, es por ello que el mejor aliado de dicha carrera es el ahorro y la buena administración.

Huertas y José Alberto compartieron créditos en la cinta “No nos moverán”; ambos recibieron el año pasado un Ariel por esta película, como Mejor actriz y Revelación Actoral, respectivamente.

Hasta hace algunos días, Patiño reveló que se complicó mucho su supervivencia al no tener ingresos económicos y verse obligado a comer en un albergue en cuatro ocasiones y una noche donde durmió.

Hay muchos actores desempleados en este momento, hay una crisis en el ambiente artístico, hay falta de trabajo

“A mí me apena mucho esto de José Alberto, entre los amigos tratamos de apoyar, pero insisto, no es una situación específica”, agregó la actriz.

Vivir con VIH y reinventarse

“Yo platico mucho con él, sí estoy en contacto y ayudo en lo que puedo, y pienso que otros compañeros del equipo de ’No nos moverán’ también. La carrera del actor es muy difícil, tiene muchos altibajos y es totalmente inestable”, mencionó Luisa Huertas