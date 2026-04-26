Del escenario a la familia: el legado de Jorge Ortiz de Pinedo

Descendiente y patriarca de una familia artística con más de seis décadas de carrera, el actor y productor abre el telón de su historia y conversa sobre una pasión que ni los problemas de salud han logrado apagar

Luis Valdovinos / El Sol de México

Figura central del humor en México, Jorge Ortiz de Pinedo ha construido una trayectoria que atraviesa la televisión, el teatro y el cine, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento nacional.

Desde esa etapa comenzó a integrarse de manera natural a la industria del entretenimiento, iniciando así un camino que lo llevó a convertirse en una de las figuras más representativas del teatro y la comedia en México.

“A los ocho años empecé a hacer cine, a los 10 años empecé a hacer televisión, a los 12 empecé a hacer teatro, o sea es parte de mi ADN. Ni siquiera me di cuenta de cómo me hice actor”, reconoce.

En sus planes estaba terminar una carrera fuera de los escenarios, e incluso la abogacía era uno de sus intereses; sin embargo, su constante presencia en el medio artístico terminó por marcar su rumbo definitivo.

Las oportunidades en el teatro, las telenovelas y los programas de televisión lo fueron llevando de manera natural hacia una trayectoria que, con el tiempo, se consolidó dentro del entretenimiento.

De actor a creador: el control de su propio camino

“Empecé a producir, a dirigir y luego a escribir; me di cuenta que también valía la pena escribir mis rutinas para presentarme en cabarets y monólogos, y así poco a poco me fui haciendo productor, director, actor y escritor”.

Ese proceso también lo llevó al extranjero, pero principalmente a tener el control de otros ámbitos que como actor quedaban fuera de sus manos.

“Un día en televisión me di cuenta de que no siempre puede uno hacer lo que uno quiere, porque estás supeditado a lo que quiere el productor, el director o el escritor.

“Entonces empecé a presentar proyectos donde yo escribía, producía y dirigía. Con la buena suerte de que gustaron. Empecé a producir, dirigir y escribir programas, y me llegaron proyectos que podía adaptar a la idiosincrasia y la filosofía de los mexicanos”.

El humor que marcó una generación

La carrera de Jorge Ortiz de Pinedo se ha construido sobre un humor que nació en la televisión abierta, cuando el sketch dominaba como formato principal de la comedia en México.

En ese contexto surgieron producciones como “La escuelita VIP”, “Cero en conducta” y otros proyectos que no solo definieron su estilo, sino que marcaron una época del humor en la pantalla chica.

Años después, el propio comediante reconoce que ese tipo de humor pertenece a otra etapa, cuando la televisión permitía una comedia más libre, sin las restricciones actuales del discurso social.

“Era un humor diferente que hoy en día no se podría hacer. Dentro del programa de ‘La escuelita’ trataba de mostrar que en las escuelas hay una selva donde se lucha contra matemáticas, geometría, álgebra, compañeros, maestros, todo lo que rodea esa etapa.

“Antes la gente hacía chistes de todo: de un cura, de un policía, de un político o de un artista. Hoy la Generación de Cristal se queja más, y el humor ha tenido que adaptarse a una forma distinta de expresarse”.

“Le dije que quería hacer un programa donde presentara comediantes de toda la República que no tenían imagen en televisión. Y él me dijo que sí, que qué pensaba hacer.

El legado que continúa en casa

Así como él aprendió el oficio de su padre, Jorge Ortiz de Pinedo destacó el orgullo que le representa haber transmitido a sus hijos la escuela del entretenimiento, una herencia que, dice, se ha mantenido de forma natural dentro de la familia.

La vocación que no se detiene

Por motivos de salud, Jorge Ortiz de Pinedo ha reducido su presencia en el escenario, pero continúa activo en el teatro desde la dirección y la producción de espectáculos.

“Quiero seguir produciendo televisión, teatro, escribiendo y dirigiendo. Con el tiempo, quizá tenga la suerte de un trasplante pulmonar que me permita volver al escenario; pero si no se puede, no me preocupa”, dijo.

“Lo vital es seguir creando, estar consciente y hacer cosas para el público. Llevo 67 años trabajando y soy un hombre agradecido con la vida por mi familia, mi profesión y la gente que me ha acompañado”.