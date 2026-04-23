Del mariachi al dramedy, los nuevos proyectos con los que Pedro Damián quiere sorprender a México

El productor conocido por proyectos como “Rebelde”, “Clase 406” y “Lola: Érase una vez” visitó la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Así como surgió el guion de una nueva película que explorará la música vernácula, que planea filmar en Guadalajara.

De acuerdo con el productor, su trabajo ya tiene un avance importante, solo que aún no concreta los nombres de sus protagonistas.

“El documental habla de cómo se reestructuró el país después de un genocidio que ocurrió en 1994, cuando murieron un millón de personas.

El productor lleva un proceso de trabajo de año y medio; su rodaje concluirá en junio para luego comenzar con la postproducción.

Por el momento se está revisando en qué plataforma se puede distribuir.

Critica los formatos verticales

Finalmente, ante la nueva ola de contenidos en formato vertical, Pedro Damián mostró una postura de rechazo ante este tipo de trabajos.