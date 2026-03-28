Kevin Aragón

¿Por qué el cine es una ventana a nuestras paradojas, aspiraciones y sueños colectivos? En palabras del cineasta y productor Roberto Fiesco: “El cine nos ha permitido acercarnos a los distintos imaginarios que tenemos del país: de lo nacional y lo extranjero, de lo que creemos que somos y de lo que no. El cine ha sido una puerta abierta a las paradojas del mexicano”.

Así lo compartió en entrevista con El Sol de México, antes de la presentación del libro “Cine México”, editado por Sexto Piso en colaboración con BBVA.

La publicación reúne a investigadores que recorren algunos de los momentos clave del cine nacional, desde la llegada del cinematógrafo al país en 1896 durante el Porfiriato, hasta el reconocimiento internacional de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

“Incluso después de la Época de Oro, hemos seguido viéndonos en el cine, pero de distintas maneras: para entender quiénes somos y también lo que queremos ser. Es decir, nuestra aspiración. El capítulo que me corresponde tiene que ver con eso: el deseo ya no es sólo hacer cine y vivir en México, sino de ‘hacerla’ afuera.

“Ganar un Oscar no tiene que ver con la industria local, y sin embargo es la aspiración del cineasta mexicano joven. ¿Por qué nuestro pensamiento está volcado hacia allá? Me parece una de las paradojas que valdría la pena analizar”, agrega el director de “Quebranto”.

Una nueva visión

Por el tipo de reflexiones es que Roberto Fiesto considera pertinente un libro como “Cine México”, el cual considera una respuesta a la natural necesidad de construir y reconstruir una propia percepción de la historia. Como antecedentes, Fiesco menciona las publicaciones de Emilio García Riera, Jorge Ayala Blanco, Gustavo García y Rafael Aviña.

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“Creo que había dos cosas olvidadas en las historias previas. La primera está relacionada con la llegada del cine a México y lo que representaba para el poder. La otra aportación que se aborda en este libro es el trabajo de los mueres en cine. Esto rompe con la tradición de una historia escrita por hombres”, opina el cineasta, quien apunta que cada capítulo logra sintetizar las preocupaciones e intereses de los cineastas en cada periodo.

Los investigadores y críticos que participan en el libro son Eduardo de la Vega Alfaro, Gabriela Pulido Llano, Julián Tuñón, Álvaro Vázquez Mantecón, Claudia Arroyo Quiroz, Hugo Lara Chávez, Adriana Fernández, Sergio Huidobro, Daniela Muñoz y Ana Claudia Talancón.

“Al ser la visión más reciente que sobre la historia del cine mexicano, es al mismo tiempo la historia de nuestro siglo XXI, que es a mi parecer un siglo de enormes transformaciones, difíciles desde el punto de vista crítico, porque no sabemos qué es lo que va a perdurar” agrega.

Los three amigos no son un movimiento

Sobre su capítulo titulado “La irresistible ascensión de los three amigos”, Fiesco confiesa que la investigación le hizo darse cuenta que ha estado ligado a las obras de Del Toro, Cuarón y González Iñarritu más que como inverstigador, desde la experiencia, pues varias de sus películas han formado parte de su formación como espectador.

“El punto de partida de mi investigación fue rastrear sobre todo los referentes y las constantes que los llevaron a construir todos sus universos temáticos y formales. El texto parte de un trabajo hemerográfico muy profundo para reunir la mayor cantidad de material disponible, leer lo que decían en ese momento. Así como revisitar entrevistas que hice con a algunos de ellos o gente que ha trabajado con ellos.

“Algo que llama la atención de los tres, es que su cine no se parece. Hacen películas completamente distintas en géneros, registros, tonos. Eso me hace pensar que su amistad es totalmente riquísima, porque de alguna manera presentan sus proyectos, dialogan entre sí, pero no tratan de parecerse uno a otro. Ellos no son un movimiento, no son una corriente estilística, son tres cineastas que trascendieron el contexto local y que ascendieron”, opina.

Una batalla más allá de las salas

Aunque actualmente Fiesco se encuentra finalizando tres películas, considera que desde el año pasado la producción cinematográfica ha experimentado una caída. Ésta se debe a su parecer por los ajustes de políticas públicas y la adaptación de nuevas autoridades en las instituciones abocadas a promover el cine.

En cuanto la reciente aprobación en lo general de la Ley Federal de Cinematografía, que contempla cuotas mínimas de exhibición de producciones cinematográficas mexicanas, tanto en salas de cine como plataformas digitales, Fiesco opina que tiene que responder a la nueva realidad de consumo.

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“La primera legislación (para apoyos al cine) que se hizo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, pedía exactamente lo mismo y la cosas no han cambiado lo suficiente en casi in siglo, eso quiere decir que hay cosas que no solucionamos.

“Seguir pensando que nuestra batalla está solo en las salas cinematográficas, que siguen siendo un espacio importantísimo, sin duda, es no atender lo que está ocurriendo en la vida diaria de los consumidores audiovisuales”, razón por la que considera se tiene que poner mayor énfasis en la regulación de las plataformas de streaming.