Del “revivir” a John Lennon a la canción equivocada de Carín León: los momentos divertidos que dejó Supernova 2026
Bárbara de Regil protagonizó uno de los momentos más divertidos de Supernova al confundir a John Lennon con un locutor de ring de box
Alma Hidalgo / El Sol de México
Ganadores de Supernova 2026
Los ganadores de Supernova Génesis 2026 son:
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
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