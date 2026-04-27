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Gossiplunes, 27 de abril de 2026

Del “revivir” a John Lennon a la canción equivocada de Carín León: los momentos divertidos que dejó Supernova 2026

Bárbara de Regil protagonizó uno de los momentos más divertidos de Supernova al confundir a John Lennon con un locutor de ring de box

Alma Hidalgo / El Sol de México

Ganadores de Supernova 2026

Los ganadores de Supernova Génesis 2026 son:

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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