Tras la muerte del Rey del Pop, algunos de sus hermanos continuaron en la industria musical, convirtiéndose en figuras destacadas de este género

Tras la baja de la streamer Ari Geli por complicaciones de salud, la creadora de contenido Milica se enfrentará a una rival sorpresa

La serie de Marvel, protagonizada por Nicolás Cage y creada por Oren Uziel, ofrece una versión única del arácnido en blanco y negro y a color

Un técnico de seguridad, de 28 años, falleció después de que sus extremidades inferiores fueran aplastadas en un sistema de elevación

“Es un sueño que nunca me lo voy a creer”, dijo el actor entre lágrimas, en medio de estruendosas ovaciones de los fans, a quienes adelantó cómo evolucionará la relación entre Din Djarin y Grogu

La protagonista de la cinta y el director Craig Gillespie presentaron en la Comic Culture Experience México un adelanto de la historia que explora el lado más vulnerable del personaje

El programa, que enfrenta a cantantes que son hermanos, este domingo tuvo como invitados a Óscar D’León, Luis Fonsi y Matute

Previo a que Zoë Kravitz luciera un anillo con un diamante, Harry Styles confesó su deseo de formar una familia

La cantante Gabrielle Carrington permanece en prisión preventiva tras atropellar y ocasionar la muerte de la influencer y herir a dos personas más

Del “revivir” a John Lennon a la canción equivocada de Carín León: los momentos divertidos que dejó Supernova 2026

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Bárbara de Regil protagonizó uno de los momentos más divertidos de Supernova al confundir a John Lennon con un locutor de ring de box

La producción de Supernova le puso a Carín León una pista de una canción que no era suya.

Supernova Génesis 2026 , evento de boxeo entre streamers, dejó una serie de momentos divertidos , los cuales se robaron la noche, más allá de los enfrentamientos en el ring entre los creadores de contenido.