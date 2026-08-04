Del “sonidero” a dar un concierto en calcetines: los icónicos momentos de la residencia de Harry Styles en CDMX
El cantante británico también enloqueció las redes sociales después de caerse por los estragos del granizo que azotó el Estadio GNP previo a su show del sábado
Alma Hidalgo / El Sol de México
Momentos virales de los conciertos de Harry Styles en CDMX
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