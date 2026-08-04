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Gossipmartes, 4 de agosto de 2026

Del “sonidero” a dar un concierto en calcetines: los icónicos momentos de la residencia de Harry Styles en CDMX

El cantante británico también enloqueció las redes sociales después de caerse por los estragos del granizo que azotó el Estadio GNP previo a su show del sábado

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Momentos virales de los conciertos de Harry Styles en CDMX

Alma Rosa Hidalgo
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