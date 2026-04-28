Desde Anne Hathaway hasta Meryl Streep: cómo se ven los protagonistas a 20 años de El diablo viste a la moda

El regreso de “El diablo viste a la moda 2” se ha hecho realidad, el elenco principal vuelve y así se ven tras 20 años separados

Wendy Vega / El Sol de México

Aquí te contamos cómo se ven los actores de “El diablo viste a la moda” a 20 años del estreno de la primera cinta.

Anne Hathaway

Stanley Tucci

Dentro de su más reciente repertorio cinematográfico destacan cintas como; Cónclave, El Silencio, La Bella y la Bestia, Transformers: el último caballero, En primera plana, etc.

Meryl Streep

Emily Blunt

Emily Blunt se ha mantenido dentro del ojo del publico con producciones variadas dentro de la pantalla grande, su paso por “El diablo viste a la moda” fue uno de los tantos éxitos taquilleros de su carrera.

Entre los últimos proyectos de Emily están producciones como “La máquina”, “Fail Guy”, “Un lugar en silencio”, entre otras cintas animadas donde prestó su voz.

Adrian Grenier

Nate, exnovio de Andy Sachs, fue interpretado por Adrian Grenier, un actor y músico estadounidense que tras la película junto a Hathaway y Streep ha tenido una serie de participación y películas y programas de televisión.

Simon Baker

Su fama como Romeo le siguió en algunas películas más, sin embargo, el género de acción fue predominando entre sus proyectos finales, tal y como se puede ver al lado de Nicole Kidman en la próxima serie de Prime Video, “Scarpetta”.