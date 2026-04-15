Desde el papa León XIV, Dakota Johnson a MrBeast: quiénes son las 100 personas más influyentes de Time

Políticos, cantantes, escritoras, actrices y científicos de diferentes partes del mundo integran este top 100 de personas más influyentes

Samantha Laurent

El TIME100 se trata ya de una “tradición” que se publica desde 1999 como una forma de ver cómo ha sido la influencia global y no necesariamente como un premio.

Líderes

Artistas reconocidos en el TIME100

En esta categoría también figuran artistas como Claire Danes, apadrinada por Jesse Eisenberg, así como el actor y productor Benicio Del Toro.

Titanes líderes que forman parte del TIME100

La fotoperiodista Lynsey Addario también fue considerada en el TIME100, apadrinada por Katie Couric, periodista ganadora del premio Emmy, quien aplaude su trabajo: “las fotos de Lynsey dejan una huella imborrable”.

Innovadores destacados en el TIME100

Iconos del TIME100

El actor Wagner Moura también forma parte de la lista, que se ha convertido en una leyenda en Brasil desde hace años, pero que ha alcanzado escena a nivel mundial gracias a su trabajo.

Otras celebridades que están incluidas en el TIME100 son la actriz Kate Hudson; el actor Alan Cumming; así como Ethan Hawke, quien ha dejado claro lo que es tener la verdadera esencia de artista.

Pioneros destacados del TIME100

A ellos se une el astronauta Reid Wiseman, quien lideró la primera misión tripulada hacia la Luna en 54 años: Artemis II, con lo que no solo hizo historia, sino también se ha vuelto un símbolo de inspiración.