Desde el papa León XIV, Dakota Johnson a MrBeast: quiénes son las 100 personas más influyentes de Time

El TIME100 se trata ya de una “tradición” que se publica desde 1999 como una forma de ver cómo ha sido la influencia global y no necesariamente como un premio.
Líderes
Artistas reconocidos en el TIME100
En esta categoría también figuran artistas como Claire Danes, apadrinada por Jesse Eisenberg, así como el actor y productor Benicio Del Toro.
Titanes líderes que forman parte del TIME100
La fotoperiodista Lynsey Addario también fue considerada en el TIME100, apadrinada por Katie Couric, periodista ganadora del premio Emmy, quien aplaude su trabajo: “las fotos de Lynsey dejan una huella imborrable”.
Innovadores destacados en el TIME100
Iconos del TIME100
El actor Wagner Moura también forma parte de la lista, que se ha convertido en una leyenda en Brasil desde hace años, pero que ha alcanzado escena a nivel mundial gracias a su trabajo.
Otras celebridades que están incluidas en el TIME100 son la actriz Kate Hudson; el actor Alan Cumming; así como Ethan Hawke, quien ha dejado claro lo que es tener la verdadera esencia de artista.
Pioneros destacados del TIME100
A ellos se une el astronauta Reid Wiseman, quien lideró la primera misión tripulada hacia la Luna en 54 años: Artemis II, con lo que no solo hizo historia, sino también se ha vuelto un símbolo de inspiración.
La revista Time publicó su lista oficial de las 100 personas más influyentes, entre las que destacan nombres ya conocidos como el papa León XIV, la actriz Zoe Zaldaña e incluso el youtuber MrBeast.
La lista está dividida en categorías:artistas, titanes, innovadores, iconos, líderes y pioneros. En cada una de ellas podemos encontrar a celebridades que han resonado mucho en el último año no solo por su trabajo, sino también por su impacto en la sociedad.
En esta categoría, la revista Time incluyó a algunas figuras como el papa León XIV, el primero nacido en Norteamérica y el primer agustino en 500 años, algo que marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia Católica, señaló la revista.
Quien también está incluida en la lista, es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya labor combatiendo el narcotráfico fue resaltada por la publicación. A ella se suma su homólogo estadounidense Donald Trump, quien ha ejercido una gran influencia mundial desde su regreso al poder en 2024.
Algunas otras figuras que también forman parte de este listado son Sanae Takaichi, que hizo historia al convertirse en la primera mujer Primera Ministra de Japón en octubre del año pasado. Así como Mette Frederiksen, conocida como la “Dama de Hierro” tras convertirse en la Primera Ministra de Dinamarca.
Entre los artistas que podemos encontrar es esta lista sobresalen Jennie del grupo de K-pop Blackpink, a quien la revista ha calificado como una “estrella” y ha destacado su influencia en la cultura pop, “su presencia que se abre paso entre el bullicio y la transmite con amabilidad y calidez”.
A ella se suma la actriz Dakota Johnson, que tras casi 20 años de carrera artística continúa siendo una figura presente en estos días, algo que destacó Time. También está presente Luke Combs, el cantante estadounidense que ha evolucionado no solo como artista, sino también como persona.
Empecemos esta categoría mencionando a la reconocida actriz Zoe Saldaña, a quien Time ha decidido incluir en su top 100 de personas más influyentes. Ganadora del Premio de la Academia, la artista ha logrado sobresalir por su trabajo y empeño, algo que se ha vuelto inspiración para muchos.
Otro titan de esta lista es el icónico diseñador Ralph Lauren, quien ha definido en muchas formas el estilo de vida de las personas a nivel mundial, pero que además encontró en la moda una forma de narración. Es un símbolo de elegancia, inspiración, trabajo y sueños.
En esta categoría también se les une el legendario actor Ben Stiller, el golfista del PGA Tour Scottie Scheffler, quien actualmente es el número uno del mundo, así como el informático Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, uno de los pocos líderes que han acercado la inteligencia artificial a más personas.
En la lista de innovadores líderes del TIME100 encontramos a la figura estrella del hockey estadounidense, la atleta Hilary Knight, quien ostenta los récords mundiales de goles, asistencias y puntos, además de dos medallas de oro olímpicas. Destaca además por su lucha en la búsqueda de mejores salarios e inversión en programas para niñas y mayor visibilidad a los equipos femeninos.
A ella se une Tony Tyson, físico y astrónomo estadounidense, que fue pionero en la técnica de lente gravitacional débil; así como la escritora Yiyun Li, que ha enriquecido la literatura de EU y el piloto de la F1, Lando Norris, quien se convirtió en campeón del mundo en 2025.
Otros personajes que figuran en la lista son Mashama Bailey, una chef de EU que en 2019 recibió el premio James Beard como la mejor chef del sureste; Matthieu Blazy, un diseñador franco-belga que ha encontrado una forma de inspirar y mantener ese toque de humanidad en la moda.
La estrella de Disney en los 2000, Hilary Duff, se encuentra en la lista de los iconos que Time ha considerado como una de las personas más influyentes. La cantante y actriz es una figura que se mueve entre la nostalgia del pasado y el presente. De acuerdo con la revista, “nos recuerda una época que se sentía segura y llena de posibilidades”.
La lista de los pioneros la encabeza la activista estadounidense Dolores Huerta, y es que su presencia en la lista se explica por sí sola. Su ardua labor la convirtió en un ícono de los derechos civiles y laborales, una organizadora política que ayudó a los trabajadores agrícolas a obtener mejores salarios y protección.
El youtuber MrBeast también está en este top, un personaje que combina precisión, curiosidad, disciplina y creatividad. Logró crear la mayor base de suscriptores en YouTube que trata como un recurso, reinvirtiéndola en ideas más ambiciosas, un impacto real en el mundo y sobre todo, una generosidad abismal que se ha vuelto el pilar de su personalidad.
Otras figuras que también forman parte de esta lista son Mariangela Hungría, agrónoma, investigadora y profesora brasileña reconocida por sus estudios sobre la fijación biológica del nitrógeno; Josh D’Amaro, empresario y presidente de Disney, así como Sarah Friar, directora de finanzas de OpenAI.