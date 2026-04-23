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Gossipjueves, 23 de abril de 2026

¡Desde muy muy lejano! Shrek regresa al cine para celebrar su 25 aniversario

Érase una vez, un pantano muy lejano donde vivía un ogro llamado Shrek, cuya historia se volverá a contar en la pantalla grande tras 25 años de su estreno

Wendy Vega / El Sol de México

Junto a esta celebración, AMC Teatres ha anunciado que el reestreno de Shrek estará acompañado de una palomera en forma del baño del ogro, así como una figura del personaje.

Además, personajes emblemáticos como el Gato con Botas formaron un universo a parte de Shrek que consta de dos películas y una serie animada.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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