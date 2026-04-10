Día de la Danza en CDMX: Así se vive la fiesta cultural con 40 clubes y sabor sonidero

Clubes de baile realizarán “La rutina del pueblo”, y el Centro Cultural Ollin Yoliztli organiza el 19 encuentro de danza

Belén Eligio / El Sol de México

La secretaria subrayó que “la Ciudad de México tiene mucha actividad cultural, alguna de esta atraviesa por las instituciones aquí presentes, pero gran parte de ello es porque la gente así lo quiere hacer”.

Carlos Cervantes Godoy, Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, resaltó la importancia de fomentar la cultura en todos los sectores de la población, ya que considera que los talentos pueden surgir de cualquier estrato social.

Además de clubes nacionales, también participarán 10 provenientes de Estados Unidos, principalmente de Los Ángeles y San Diego.

Alma Angom, integrante de uno de los clubes de baile que participarán este 19 de abril, compartió en entrevista con El Sol de México que la preparación para este evento se puede extender durante varias horas.

Para ella la danza representa un escape que la hace feliz: “Bailando se disfruta todo, te desconectas del mundo, y empiezas a gozar la música y el movimiento, es una terapia”.

El Centro Cultural Ollin Yoliztli celebra encuentro de danza

Asimismo, del 23 de abril al 30 de mayo se presentará la exposición “Latiendo por la ciudad”, en las Galerías Abiertas del Bosque de Chapultepec. Dicha muestra se compone por el trabajo de fotógrafos que han registrado la danza en México.