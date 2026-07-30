Director ejecutivo de los Grammy responde a la decisión de BTS de no postular su música: Nunca se trata de dividir
Harvey Mason Jr expresó que, como creador musical entiende la decisión de BTS, pero destacó que la nueva categoría de “Mejor Pop Asiático” sea para dividir
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Qué pasa con la categoría “Mejor Pop Asiático”?
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