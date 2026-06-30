DJ Deafny, Andrea Bayardo y Legado de Grandeza, amenizan el ambiente previo al partido México vs Ecuador en el Ángel de la Independencia
Los artistas sustituyeron a La Sonora Santanera, anunciada originalmente en el monumento que se ha convertido en emblema de las celebraciones
Alma Rosa Camacho / El Sol de México
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