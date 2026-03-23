La artista señaló que el tema de la edad es un problema para muchas de sus compañeras, pero que se puede combatir haciendo mancuerna con las nuevas generaciones

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“La energía, la jovialidad, las nuevas ideas y la frescura de la gente joven con la experiencia, la capacidad de resolver problemas, con un poquito de lo que tiene la gente con más edad, se pueden generar como cosas nuevas”, agregó la artista drag.

Para Varo, la solución es hacer verdadera comunidad no solo dentro del drag, sino en todo lo que abarca la industria artística, con músicos, cirqueros, compositores, guionistas.

Varo unió su talento junto a Vizan para lanzar el tema “Magnética”, mismo que se encuentra ya disponible en plataformas digitales.

La canción cuenta con un arte visual oscuro, sensual, en donde invita al público a adentrarse a un mundo en el que la comunidad LGBTQI+ vive y disfruta al máximo.

“Nos movemos mucho en la escena nocturna, tanto drag queens como DJs, o sea, es como un espacio seguro, un espacio que nos pertenece de cierta manera y que también nosotros abrazamos y ya es parte de nuestra identidad”, agregó Vizan.

Con el objetivo de potenciar el trabajo de otros miembros de la comunidad y promover su proyecto musical, el dúo planea montar un concepto teatral, recreando una historia, mezclando baile, sonidos y actos circenses.

“Empecé a escribir partiendo de ‘Magnética’, metiendo personajes con circunstancias a las que me he enfrentado y con las que conecté con Vizan.