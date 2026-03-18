“Dune Parte 3”: qué personajes nuevos aparecen y todo lo que sabemos de la nueva cinta

La película, que se estrenará el 18 de diciembre, suma a su elenco a actores como Robert Pattinson, quien será un villano

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué personajes nuevos se unen a “Dune Parte 3”?

Los personajes que se incorporan a “Dune Parte 3” son:

Robert Pattinson como Scytale

Scytale es un villano que no busca la guerra abierta, sino la infiltración y el sabotaje interno mediante el engaño y la biotecnología.

Isaach de Bankolé como Farok

Farok es un antiguo guerrero Fremen que se siente desilusionado por la corrupción y el cambio que la Yihad ha traído a su cultura. Es el infiltrado perfecto para la conspiración de Scytale.

Podrás conocer estos personajes el 18 de diciembre, fecha fijada por Warner Bros como el estreno de la tercera película de la saga de ciencia ficción.

¿De qué trata “Dune Parte 3”?

La tercera parte de “Dune” sigue la historia del tercer libro la saga “Children of Dune”, escrita por Denis Villeneuve.

Alia, en la tercera entrega, se convierte en una villana que quiere destruir la casa de Paul Atreides.

La película se contextualiza en el escenario político que surge por la desaparición de Paul Atreides.