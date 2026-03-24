Dylan Sprouse: ¿quién es el actor de Disney con el que Miley Cyrus aceptó que tuvo una relación?
Dylan y su hermano Cole fueron dos de los actores sensación en el mundo de las series de TV durante los años 2000
Jorge Morales
El programa más famoso de Dylan es “Zack y Cody” de Disney, donde participó con su hermano gemelo, Cole Sprouse, y nacieron en el 4 de agosto 1992 (33 años) en la Toscana, Italia.
Sin embargo, no dio más detalles al respecto y se desvió para sacar a colación a Dylan.
“Era secreto, pero Dylan Sprouse era mi novio. Creo que era lindo”
“¿Pero salías con él de verdad?“. ”Sí, era mi novio”, confirmó la cantante de “Wrecking ball”.
¿Cuál es la trayectoria de Dylan Sprouse?
Dylan Sprouse es un actor y productor que ha tenido participación en los siguientes proyectos:
Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.