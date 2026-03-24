Dylan Sprouse: ¿quién es el actor de Disney con el que Miley Cyrus aceptó que tuvo una relación?

Dylan y su hermano Cole fueron dos de los actores sensación en el mundo de las series de TV durante los años 2000

Jorge Morales

El programa más famoso de Dylan es “Zack y Cody” de Disney, donde participó con su hermano gemelo, Cole Sprouse, y nacieron en el 4 de agosto 1992 (33 años) en la Toscana, Italia.

Sin embargo, no dio más detalles al respecto y se desvió para sacar a colación a Dylan.

“Era secreto, pero Dylan Sprouse era mi novio. Creo que era lindo”

“¿Pero salías con él de verdad?“. ”Sí, era mi novio”, confirmó la cantante de “Wrecking ball”.

¿Cuál es la trayectoria de Dylan Sprouse?

Dylan Sprouse es un actor y productor que ha tenido participación en los siguientes proyectos: