Ed Sheeran busca frenar la reventa para su concierto en CDMX: cómo comprar un boleto con el nuevo sistema de venta

Funticket será la boletera encargada de gestionar el concierto del cantante británico que se llevará a cabo el 11 de diciembre

Ali Rodríguez / El Sol de México

Así que si te interesa asistir al concierto de Ed Sheeran te contamos lo que sabemos de la venta de boletos a través de Funticket.

¿Cómo comprar un boleto con Funticket?

Aparta el lunes 20 de abril a las 11:00 horas, porque esta será la única fecha de venta de boletos para el concierto del 11 de diciembre en el Palacio de los Deportes.

El límite de boletos por cliente para una fecha es de 6.

Antes de compar boletos debes saber que no podrás venderlos, cualquiera que sea ofrecido será cancelado y se negará la entrada tanto al comprador principal como algrupo, si es el caso.

¿Cuál es el precio de los boletos?

La boletera también dio a conocer el precio de los boletos con cargos por servicio incluidos. El rango va de los mil 718 hasta 5 mil 267 pesos.