Edgar Villar, actor de La Oficina, anuncia la muerte de su mamá en medio del éxito de la serie

El comediante agradeció todas las muestras de afecto del gremio de comediantes y sus seguidores ante la pérdida de su querida madre

Wendy Vega / El Sol de México

Edgar despidió a su madre con un mensaje publicado en redes sociales, donde expresó sus sentimiento ante la gran pérdida de una de las personas más importantes de su vida.

Hoy con profundo pesar me toca hacer un alto para despedir al ser que me dio la vida, mi amiga, mi confidente, mi cómplice. Te despido celebrando tu vida

El actor agradeció por todo el amor recibió por parte de ella, y aseguró que su madre se fue con la satisfacción de saber que después de tanto esfuerzo “lo logramos”.

Debido a que el comediante fue cuestionado por no celebrar el anuncio de la segunda temporada de la serie, Edgar publicó un video este martes donde explicó que su madre falleció el pasado domingo a los 78 años.