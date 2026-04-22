El arte que Inspira a Darren Aronofsky: “Human Nature” llega al FICG
El cineasta neoyorquino es uno de los homenajeados del Festival Internacional de Cine en Guadalajara; sorprendió al artista español Liqen en la apertura de su exposición
Froylan Escobar Lara / El Sol de México
El cineasta neoyorquino se presentó junto al artista para cortar el listón que da acceso al espacio en donde se muestra una colección de cuadros alusivos a la belleza de la naturaleza y el cuerpo humano.
“Creo que esto fue por allá de 2019, antes de la pandemia. Y él creó un arte hermoso que nos inspiró, pero los artistas de novela gráfica necesitan trabajar muy rápido, y creo que Liqen se toma su tiempo”, agregó.
Darren Aronosfky es uno de los homenajeados del FICG, además de que ofrecerá un conversatorio sobre cómo encontrar el lenguaje fílmico.
Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.