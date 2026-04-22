El arte que Inspira a Darren Aronofsky: “Human Nature” llega al FICG

El cineasta neoyorquino es uno de los homenajeados del Festival Internacional de Cine en Guadalajara; sorprendió al artista español Liqen en la apertura de su exposición

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

El cineasta neoyorquino se presentó junto al artista para cortar el listón que da acceso al espacio en donde se muestra una colección de cuadros alusivos a la belleza de la naturaleza y el cuerpo humano.

“Creo que esto fue por allá de 2019, antes de la pandemia. Y él creó un arte hermoso que nos inspiró, pero los artistas de novela gráfica necesitan trabajar muy rápido, y creo que Liqen se toma su tiempo”, agregó.

Darren Aronosfky es uno de los homenajeados del FICG, además de que ofrecerá un conversatorio sobre cómo encontrar el lenguaje fílmico.