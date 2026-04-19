El deporte en vivo encuentra su lugar en el streaming

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en ViX, las plataformas compiten por los derechos de transmisión, mientras el acceso se fragmenta y el espectador debe elegir qué ver

Luis Valdovinos / El Sol de México

Los derechos de transmisión en México, país sede por tercera vez, aunque en un nuevo formato compartido con Estados Unidos y Canadá, muestran cómo el deporte en vivo se ha convertido en un rubro clave en la competencia entre plataformas por suscriptores.

El streaming cambió cómo y cuándo ver series. Plataformas como Netflix consolidaron el consumo bajo demanda, pero no lograron trasladar esa lógica a las transmisiones en vivo. El streaming domina el tiempo libre, mientras que el deporte en vivo mantiene el valor del momento.

A diferencia de ediciones anteriores, donde el torneo podía seguirse en su totalidad a través de la televisión de paga, en este Mundial, el modelo cambia.

Para ver todos los partidos en ViX no basta con una suscripción, se requiere un pago adicional por el llamado Pase Mundial, que ronda entre los 499 y 999 pesos, además del costo mensual del servicio.

Este no es el primer movimiento de ViX en el terreno del deporte. La plataforma ya concentra gran parte de los derechos del futbol mexicano al transmitir los partidos como local de algunos equipos de la Liga MX, además de incorporar otros contenidos deportivos dentro de su catálogo.

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Netflix narró el deporte

En el punto más alto de la emergencia sanitaria, la plataforma presentó “The Last Dance”, documental con la historia de Michael Jordan y los Chicago Bulls durante su última temporada y campeonato.

Ese modelo sentó un precedente. En 2023 dio el paso al en vivo con “The Netflix Cup”, para después escalar a eventos con figuras internacionales y, posteriormente, a lograr acuerdos para transmitir juegos de la NFL en Navidad, una de las fechas con mayor audiencia del calendario.

Plataformas se reparten las transmisiones

Prime Video se hizo de partidos nocturnos de la NFL en fechas clave, mientras Disney+ mantiene su oferta deportiva a través de ESPN, que posee una cartelera amplia de todas las disciplinas.

Por su parte, HBO Max ha incorporado competencias como la UEFA Champions League en distintos mercados, al igual que la Premier League inglesa, considerada la liga con más talento del mundo.

El acceso completo al deporte depende de múltiples suscripciones, una situación que ha generado inconformidad entre los aficionados.

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El modelo obliga a elegir, ya que no todo puede verse y en esa lógica, las plataformas concentran los eventos más populares, dejando el resto fuera del alcance inmediato.

El streaming cambió la forma de ver contenido, pero cuando hay una competencia de por medio no hay margen de espera. Una jugada define todo en segundos y quien no la vio en tiempo real, se la perdió.