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Gossipmartes, 28 de abril de 2026

La cinta mexicana que revive tus recuerdos de infancia a través del cine

Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata lograron trascender la narrativa tradicional con “El diablo fuma....”, una película pensada para activar la memoria sensorial del espectador

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“Las relaciones no se actúan”

A lo largo de la trama, ambientada en el México de los años 90, los cinco niños se vuelven autosuficientes, enfrentan sus propios miedos y además luchan por no ser separados por el DIF.

La dupla ya prepara su siguiente cinta, en la que explorarán el duelo, la construcción de la memoria de manera colectiva y las contradicciones que tiene la memoria familiar.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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