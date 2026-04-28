Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata lograron trascender la narrativa tradicional con “El diablo fuma....”, una película pensada para activar la memoria sensorial del espectador

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“Las relaciones no se actúan”

A lo largo de la trama, ambientada en el México de los años 90, los cinco niños se vuelven autosuficientes, enfrentan sus propios miedos y además luchan por no ser separados por el DIF.

La dupla ya prepara su siguiente cinta, en la que explorarán el duelo, la construcción de la memoria de manera colectiva y las contradicciones que tiene la memoria familiar.